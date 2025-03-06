16 إصابة بحوادث سير وحوادث دهس خلال الأيام الماضية

11:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722953 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بتعامل كوادرها مع حادث تدهور لمركبة على الطريق الصحراوي، حيث نتج عن الحادث ثلاث إصابات متوسطة. اضافة اعلان





كما تم التعامل على طريق إربد – عمان مع حادثين: الأول بالقرب من جامعة فيلادلفيا تجاه عمان، والآخر عند مثلث بليلا تجاه إربد، نتج عنهما بعض الإصابات، وتم إسعافهم إلى أقرب مستشفى.



وأكدت إدارة الدوريات الخارجية تركيزها على ضبط مخالفات السرعات العالية على الطرق، من خلال الرقابة الآلية والدوريات الميدانية العاملة عبر الرادار.



كما جرى التعامل اللحظي خلال الفترة الصباحية مع عدد من الإعاقات المرورية، أبرزها تعطل حافلة بعد إشارة الدوريات الخارجية وتم رفعها، كما تم التعامل مع تعطل مركبة بعد الحرمين باتجاه دوار الواحة، وأيضًا تعطلت مركبة داخل نفق عبدون للمسرب القادم من جهة جسر الأمير هاشم باتجاه الرابع.



من جانبه، قال رئيس قسم سير غرب إربد، المقدم قاسم الكناكري، إن مناطق الاختصاص تشهد حركة سير نشطة وانسيابية ولا عوائق تذكر، مؤكدًا الانتشار الواسع لمرتبات السير ضمن مناطق الاختصاص لرفع الإعاقات ولتنظيم حركة السير.



وأضاف أنه خلال الأيام الماضية تم التعامل مع حوادث أضرار مادية، وحادث في منطقة المنشية نتج عنه 7 إصابات بسبب تجاوز السرعة المقررة بعد أن اصطدم السائق بمركبة متوقفة على أقصى اليمين، بالإضافة إلى دهس أربعة أشخاص كانوا يسيرون في الموقع، واثنين آخرين كانا داخل إحدى المحلات التجارية.