16 حافلة من الأغوار الجنوبية تصل العقبة ضمن برنامج سياحي

04:22 م

الوكيل الإخباري- استقبلت مدينة العقبة، اليوم الجمعة، 16 حافلة تقل زواراً من لواء الأغوار الجنوبية، ضمن مبادرة أطلقتها غرفة تجارة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار برنامج "روحها بترد الروح" الهادف إلى تشجيع السياحة الداخلية وتنشيط الحركة التجارية. اضافة اعلان





وكان في استقبال الزوار رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، وعضو مجلس إدارة الغرفة ومنسق المبادرة سلامة المعايطة، إلى جانب ممثل عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث أكدوا أهمية المبادرة في دعم الأسواق المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المدينة.



وقال منسق المبادرة سلامة المعايطة إن المبادرة تأتي تجسيداً للشراكة بين غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف إلى دعم السياحة الداخلية من خلال توفير حافلات مجانية تنقل المواطنين من المناطق المستهدفة إلى العقبة ذهاباً وإياباً، بما يتيح لهم زيارة الأسواق والمراكز التجارية خلال يوم واحد.



وأضاف أن المبادرة تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة العقبة كوجهة للتسوق والسياحة، مشيراً إلى وجود توجه لتوسيع المناطق المستهدفة واستقطاب مواطنين من مختلف محافظات المملكة عبر توفير وسائل نقل مجانية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية.



من جهتهم، أعرب عدد من الزوار عن شكرهم للقائمين على المبادرة، مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة زيارة العقبة والاستمتاع بمقوماتها السياحية، إلى جانب التسوق في أسواقها ومراكزها التجارية، مثمنين الجهود المبذولة لدعم السياحة الداخلية وتعزيز التواصل بين محافظات المملكة.





