16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

الأحد، 28-12-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-   نشرت مديرية الأمن العام حصيلة الإصابات جرّاء الاستخدام الخاطئ للمدافئ، والتي تعامل معها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية، لبيان أبرز الأخطاء والسلبيات التي يقوم بها البعض خلال تعاملهم مع مختلف وسائل التدفئة، ونشر الوعي بينهم لتلافي هذه الأخطاء وعدم تعرّضهم للأذى.اضافة اعلان


وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّه جرى خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع سبعة حوادث نتج عنها ست عشرة إصابة، كان منها حادثان في محافظة مأدبا والعاصمة إثر إشعال موقد حطب داخل المنزل، ونتج عن الحادثتين إصابتان بالاختناق، أُسعفتا إلى المستشفى لتلقّي العلاج جرّاء الأدخنة الصادرة عن موقد الحطب، حيث يُعدّ استخدام هذه الوسيلة داخل المنازل من أخطر وسائل التدفئة، والتي يجب تجنّبها نهائياً وعدم استخدامها.

كما تمّ التعامل في العاصمة وغرب إربد مع حادثتي اختناق منفصلتين نتيجة استخدام مدفأة الشموسة، نتج عنهما خمس إصابات، منها أربع إصابات في العاصمة، وإصابة واحدة في الحادثة الثانية، وجميع الإصابات قيد العلاج، وهنا نُجدّد التأكيد مرّة تلو الأخرى على خطورة هذه المدفأة وضرورة عدم استخدامها تحت أي ظرف كان.

كما تمّ التعامل مع حادثتي اختناق في الزرقاء وإربد جرّاء انبعاث الأدخنة من مدفأة كاز، ونتج عن ذلك خمس إصابات، أربع إصابات في الحادثة الأولى، وإصابة واحدة في الثانية، أُسعفوا جميعهم وحالتهم جيدة، وهنا لا بدّ من التذكير بضرورة تفقّد مدافئ الكاز، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتأكّد من إشعالها بشكل جيّد، وعدم خروج أدخنة جانبية منها، مع ضرورة تهوية المنزل بين الحين والآخر.

وفي غرب إربد، تمّ التعامل مع حريق منزل ناتج عن تلف في بربيش مدفأة غاز، ما أدّى إلى اشتعال المنزل وإصابة ثلاثة أشخاص بالاختناق جرّاء ذلك، حيث أُسعفوا إلى المستشفى.
 
 


