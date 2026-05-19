%16 نسبة انخفاض الحوادث السيبرانية خلال الربع الأول من 2026

الوكيل الإخباري- أظهرت مؤشرات الحوادث السيبرانية المحلية انخفاضًا في الحوادث السيبرانية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 16 % مقارنة بعام 2025 في نفس الفترة.

كما لوحظ انخفاض في عدد الحوادث "الخطيرة" مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، وبلغت نسبة الحوادث الخطيرة 0.5 % من مجموع الحوادث الإجمالي.



وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول 2026 والذي نشره المركز الوطني للأمن السيبراني على موقعه الإلكتروني، تشير بيانات الحوادث الوطنية إلى أنماط هجمات سيبرانية تتوافق بشكل عام مع مشهد التهديدات السيبرانية الوطني خلال الأعوام السابقة، حيث توزعت هذه الحوادث حسب الجهات الفاعلة والأهداف إلى ثلاث فئات رئيسية: مجموعات التهديد المتقدمة، ومجموعات وأفراد الجريمة السيبرانية، ومجموعات القرصنة.



وبين التقرير أن طبيعة وكثافة الهجمات السيبرانية المرتبطة بهذه الجهات تختلف وفقا لعوامل أبرزها: التغيرات الجيوسياسية، الثغرات الأمنية، تطور تقنيات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.



وأظهر التقرير أن الحوادث السيبرانية حسب الأهداف توزعت إلى: 0.2 % مكاسب مالية، 10.4 % تجسس سيبراني، 18.7 % قرصنة سيبرانية، 70.7 % تعطيل وتخريب، كما توزعت حسب درجة الخطورة إلى: 0.5 % خطير، 10.3 % منخفض و 89.2 % متوسط.



وبين أن الحوادث السيبرانية التي تمت الاستجابة لها (حسب القطاع) توزعت إلى: 27.91 % الصناعة والتجارة، 12.79 بالمئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 20.93 % الحكومي، 11.63% الطاقة، 13.95 % التعليم، 4.65 % الصحة، 2.33 % الزراعة والمياه والبيئة، 3.49 % النقل، 1.16 % الأمني، و1.16 % المالي.



وتوزعت نقاط الضعف المرصودة في بعض المؤسسات الوطنية إلى: 10 % إعدادات غير آمنة، 10 % بيانات مكشوفة عبر المنصات، 4 % بيانات مكشوفة حساسة، 76 % ثغرات أمنية.



وذكر التقرير أهم التوصيات لإدارة واجهة التهديدات السيبرانية للمؤسسة والتي تشمل: إجراء تقييمات دورية للتهديدات السيبرانية وتحليل الثغرات المحتملة، إغلاق الخدمات والمنافذ غير المستخدمة داخل شبكة المؤسسة، تقييد صلاحيات المستخدمين والخدمات المتاحة خارج شبكة المؤسسة إلا للضرورة، واستخدام حلول الحماية المتقدمة.



كما بين التقرير أن الربع الأول من عام 2026 شهد تحولا كبيرا في مشهد التهديدات السيبرانية العالمي حيث تداخلت التقنيات المتقدمة في الهجمات السيبرانية مع ازدياد حجم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ هيمنت الهجمات المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية ذات الدوافع الجيوسياسية واختراقات سلاسل التوريد على هذا المشهد مما أدى إلى تطور جذري في طبيعة التهديدات وبسرعة فاقت قدرة الأنظمة الدفاعية على التكيف.