167 برنامجا ثقافيا في صخره وعرجان بعجلون

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي نظمتها الهيئات والجهات الثقافية في إطار اختيار قضاءي عرجان وصخره كمدن للثقافية الأردنية، ما يظهر أصالة وتاريخ المحافظة .

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وقال مدير الثقافة سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن محافظة عجلون تعتبر من المحافظات الحاضنة للأنشطة الثقافية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية التي جمعت ما بين الثقافة والسياحة في آن واحد بهدف نشرها للأجيال القادمة.



وبين أن اختيار قضاءي عرجان وصخرة ضمن المدن الثقافية للعام الحالي 2024، عكس التجربة الغنية للمواطنين للتركيز على المشهد الثقافي وحضارة المحافظة، مبينا أنه بلغ عدد الأنشطة والبرامج الثقافية 167 نشاطا نفذ منها 132 فعالية و25 برنامجا سيتم الانتهاء من فعالياتها خلال نهاية تشرين الثاني الحالي.



وأضاف، أن الأنشطة والفعاليات الثقافية تنوعت ما بين معارض وأندية للكتاب وأمسيات فنية وثقافية وأدبية وشعرية وغنائية وأهازيج وأيام وأسابيع ثقافية ومحاضرات وندوات وعروض مسرحية ومهرجانات واحتفالات وطنية وعروض أفلام تشكلت ما بين الثقافية والسياحية والأدبية ومعارض للفن التشكيلي ومؤتمرات ودورات وورش تدريبية وفعاليات خاصة بالطفل، بالإضافة إلى توزيع منشورات لوزارة الثقافة تتحدث عن المدن الثقافية وما تحمله من رسالة لنشر أهمية إقامة المدن الثقافية في محافظات المملكة.