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167 برنامجا ثقافيا في صخره وعرجان بعجلون

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أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 11:01 ص

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي نظمتها الهيئات والجهات الثقافية في إطار اختيار قضاءي عرجان وصخره كمدن للثقافية الأردنية، ما يظهر أصالة وتاريخ المحافظة .

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وقال مدير الثقافة سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن محافظة عجلون تعتبر من المحافظات الحاضنة للأنشطة الثقافية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية التي جمعت ما بين الثقافة والسياحة في آن واحد بهدف نشرها للأجيال القادمة.


وبين أن اختيار قضاءي عرجان وصخرة ضمن المدن الثقافية للعام الحالي 2024، عكس التجربة الغنية للمواطنين للتركيز على المشهد الثقافي وحضارة المحافظة، مبينا أنه بلغ عدد الأنشطة والبرامج الثقافية 167 نشاطا نفذ منها 132 فعالية و25 برنامجا سيتم الانتهاء من فعالياتها خلال نهاية تشرين الثاني الحالي.


وأضاف، أن الأنشطة والفعاليات الثقافية تنوعت ما بين معارض وأندية للكتاب وأمسيات فنية وثقافية وأدبية وشعرية وغنائية وأهازيج وأيام وأسابيع ثقافية ومحاضرات وندوات وعروض مسرحية ومهرجانات واحتفالات وطنية وعروض أفلام تشكلت ما بين الثقافية والسياحية والأدبية ومعارض للفن التشكيلي ومؤتمرات ودورات وورش تدريبية وفعاليات خاصة بالطفل، بالإضافة إلى توزيع منشورات لوزارة الثقافة تتحدث عن المدن الثقافية وما تحمله من رسالة لنشر أهمية إقامة المدن الثقافية في محافظات المملكة.


وثمن فريحات دعم وزارة الثقافة والجهات المتعاونة والمنظمة للفعاليات والهيئات والمنتديات الثقافية التي تعتبر من الركيزة الأساسية في نجاح خطة التنمية الشاملة للارتقاء بالفعل الثقافي والتعريف بالمنتج والتنوع الثقافي للمبدعين والمثقفين في المحافظة، مشيدا بجهود كادر المديرية من رؤساء أقسام لتواصلهم ومتابعاتهم المستمرة مع الهيئات والمنتديات والجهات المنظمة للأنشطة والبرامج في الأقضية.

 
gnews

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