16736 طالبا وطالبة استفادوا من المنح والقروض في جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- سجلت جامعة البلقاء التطبيقية واحدة من أعلى نسب الاستفادة لطلبتها من المنح والقروض على مستوى الجامعات الأردنية، لاسيما في برامج الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) في إنجاز يعكس ريادتها الوطنية في التعليم التطبيقي والتقني.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن عدد الطلبة الذين استفادوا من منح وقروض صندوق دعم الطالب بلغ 16 الفا و 736 طالبا وطالبة من الجامعة البلقاء التطبيقية، مشيرا إلى أن نسبة الاستفادة في تخصصات الدبلوم المتوسط تجاوزت 99 بالمئة ، وهي من الأعلى مقارنة بباقي الجامعات.



وأوضح، أن هذا التميز جاء نتيجة مواءمة تخصصات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والتركيز على التخصصات التقنية والتطبيقية ذات الفرص التشغيلية العالية، الأمر الذي انعكس إيجابا على فرص الطلبة في الحصول على الدعم المالي.



ودعت الجامعة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة (الدورة الشتوية 2026) إلى الالتحاق بتخصصات الدبلوم المتوسط المنتشرة في كليات الجامعة بمختلف محافظات المملكة، لما توفره من تعليم نوعي وفرص دعم مالي مرتفعة.