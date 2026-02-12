16736 طالبا وطالبة استفادوا من المنح والقروض في جامعة البلقاء التطبيقية

وأوضح، أن هذا التميز جاء نتيجة مواءمة تخصصات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والتركيز على التخصصات التقنية والتطبيقية ذات الفرص التشغيلية العالية، الأمر الذي انعكس إيجابا على فرص الطلبة في الحصول على الدعم المالي.
ودعت الجامعة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة (الدورة الشتوية 2026) إلى الالتحاق بتخصصات الدبلوم المتوسط المنتشرة في كليات الجامعة بمختلف محافظات المملكة، لما توفره من تعليم نوعي وفرص دعم مالي مرتفعة.
يذكر أن المنح من صندوق دعم الطالب تغطي رسوم 45 ساعة معتمدة، أي ما يقارب ثلثي الخطة الدراسية لتخصصات الدبلوم المتوسط، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الطلبة ويعزز فرص التحاقهم بتخصصات تقنية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل وتزيد من فرص التشغيل بعد التخرج.
