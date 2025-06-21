167459 من طلبة التوجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 75419، والفرع العلمي 71517، الفرع الشرعي 112، الفرع الصناعي 7071، فرع الاقتصاد المنزلي 8317، الزراعي 3455، الفرع الفندقي 1568.
وانطلقت أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 / الامتحان العام الخميس، بمشاركة (209.871) مشتركا ومشتركة، منهم (147.461) من الطلبة النظاميين، و(62.410) من طلبة الدراسة الخاصة.
وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا.
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