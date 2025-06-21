167459 من طلبة التوجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم

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الوكيل الإخباري- يتوجه السبت، 167459طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 209871 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 147461من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة. اضافة اعلان





وقالت وزارة التربية في بيان صحفي، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 75419، والفرع العلمي 71517، الفرع الشرعي 112، الفرع الصناعي 7071، فرع الاقتصاد المنزلي 8317، الزراعي 3455، الفرع الفندقي 1568.



وانطلقت أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 / الامتحان العام الخميس، بمشاركة (209.871) مشتركا ومشتركة، منهم (147.461) من الطلبة النظاميين، و(62.410) من طلبة الدراسة الخاصة.



وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا.