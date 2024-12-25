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17 ألفا و146 مخالفة على المركبات الحكومية العام الماضي

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أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، رصد 17 ألفا و146مخالفة على المركبات الحكومية، وفقا لنظام التتبع الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن المخالفات التي رصدت شملت كل من:

- الحركة دون أوامر إلكترونية وبلغت 15076مخالفة
- أوامر حركة مفتوحة وبلغت 740 مخالفة
- تجاوز السرعات المقررة وبلغت 835 مخالفة
- تجاوز المدد المسموح بها لأوامر الحركة وبلغت 495

وأشار التقرير إلى أن عدد المركبات الحكومية يبلغ حوالي 15893 مركبة، في حين جرى تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على 12475 مركبة منها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات.

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