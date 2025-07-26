17 ألف مركبة بنزين في أسطول النقل العام حتى منتصف 2025

ووفقًا لإحصائية الربع الثاني من العام الحالي، وصل عدد المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من الهيئة بفئة البنزين إلى 17,147 مركبة، من ضمنها 247 مركبة عاملة على التطبيقات الذكية، مقارنة مع 17,816 مركبة في الربع الأول من 2025.
أما المركبات الهجينة العاملة على جميع الأنماط (سرفيس، تكسي أصفر، تكسي فندقي، المطار، الليموزين، التأجير، المعبر)، فقد وصل عددها إلى 12,905 مركبات، منها 9,960 مركبة تعمل بالتطبيقات الذكية، علمًا بأن العدد في الربع الأول من العام الحالي بلغ 13,403 مركبات.
ووصل عدد مركبات الكهرباء، شاملةً جميع الأنماط ومن ضمنها التطبيقات الذكية، خلال الأشهر من نيسان وحتى نهاية حزيران، إلى 1,112 مركبة، منها 811 مركبة نقل ذكي، في المقابل بلغ عدد هذه المركبات كاملةً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1,287 مركبة.
وبحسب بيانات هيئة النقل البري، فإن متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة يبلغ 13.5 عامًا، في حين أن متوسط العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة يصل إلى 14.3 عامًا، وذلك وفقًا لإحصائيات الربع الثاني من العام الحالي.
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