17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، 17 مستثمرًا، بحجم الاستثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت نحو 600 فرصة عمل أردني.

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واطلع مجلس الوزراء على الأمر المقدم من وزير الداخلية مازن الفراية بشأن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة من خلال الاستثمار، خلال الربع الأول من العام الحالي.



ووفقًا للزيادة في العدد الكلي للأفراد الحاصلين على الجنسية الأردنية إلى 548 مستثمرًا، فيما بلغ عدد أفراد عائلات المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 1845 شخصًا.