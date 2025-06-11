17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي

واطلع مجلس الوزراء على الأمر المقدم من وزير الداخلية مازن الفراية بشأن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة من خلال الاستثمار، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ووفقًا للزيادة في العدد الكلي للأفراد الحاصلين على الجنسية الأردنية إلى 548 مستثمرًا، فيما بلغ عدد أفراد عائلات المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 1845 شخصًا.
كذلك حصل 6 مستثمرين على الإقامة لمدة 5 سنوات عن طريق شراء عقار، فيما بلغ العدد الإجمالي للأفراد الحاصلين على الإقامة 107 مستثمرين، وعدد أفراد عائلاتهم 453 شخصًا.
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