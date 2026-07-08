الأربعاء 2026-07-08 07:44 م

1700 ممرض وممرضة يتقدمون لفرص عمل في المستشفيات الإيطالية

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 05:56 م

الوكيل الإخباري- أعلن نقيب الممرضين الأردنيين محمد الروابدة، أن نحو 1700 ممرض وممرضة تقدموا بطلبات إلى النقابة للاستفادة من فرص العمل التي أعلنت عنها سابقا في المستشفيات والمراكز الصحية الإيطالية (جزيرة سردينيا)، وذلك بالتعاون مع شركاء النقابة في القطاع الصحي الإيطالي.

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وقال الروابدة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن النقابة أنهت دراسة الطلبات، وستبدأ السبت المقبل بعقد سلسلة من الامتحانات والمقابلات للمتقدمين في الجامعة الأردنية، تمهيدا لاختيار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، قبل إلحاقهم بدورات لتعليم اللغة الإيطالية تعقد عن بعد، استعدادا لاستكمال إجراءات التوظيف.


وأضاف أن الطلب على التمريض الأردني يعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها الممرض والممرضة الأردنيان، وثقة المؤسسات الصحية الدولية بالمخرجات التمريضية الأردنية، مؤكدا استمرار النقابة في فتح أسواق عمل خارجية بالتعاون مع شركائها الدوليين.


وأوضحت النقابة أن الفرص متاحة للخريجين الجدد وأصحاب الخبرات على حد سواء، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، فيما يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في نقابة الممرضين، وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول صادرة عن وزارة الصحة، إضافة إلى شهادة البكالوريوس في التمريض (التمريض القانوني).

 
 


gnews

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