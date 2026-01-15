178 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن

08:53 ص

الوكيل الإخباري- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في المملكة انخفض خلال العام الماضي بأكثر من 30 %.





وبلغ عدد من عادوا من الأردن إلى سوريا 178 ألف سوري، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول "ديسمبر" 2024، وحتى الأسبوع الأول من كانون الثاني "يناير" الحالي.



وبحسب المفوضية، فإنه وعلى مدار عام 2025، تفاوتت معدلات العودة الشهرية، لكن الذروة بلغت في تموز "يوليو" الماضي، حيث قُدِّر عدد العائدين بـ28 ألفًا.



وظلّت التركيبة السكانية للعائدين مستقرة طوال عام 2025، مع توزيع متساوٍ تقريبًا بين النساء والرجال، وشكّل الأطفال حوالي 43 %، بينما شكّل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا ما يقارب 19 % من إجمالي العائدين.



وفي ذات السياق، قدّرت المفوضية عدد العائدين إلى سوريا من دول أخرى بـ1.346.485 سوريًا منذ الانتقال السياسي فيها، ويشمل ذلك عودة أكثر من 440 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من تركيا، و437.586 من لبنان، و178 ألفًا من الأردن، و6.988 من العراق.



كما قدّم 28.897 لاجئًا سوريًا في مصر طلبات لإنهاء إجراءات لجوئهم.



وخلال العام الماضي، قدّمت المفوضية المساعدة للاجئين العائدين عبر تقديم المشورة، وتبادل المعلومات، والتوعية، والمساعدة القانونية، والنقل، والمساعدات النقدية.



ويشمل ذلك أكثر من 3.200 لاجئ تلقّوا مساعدات نقدية منذ إطلاق البرنامج التجريبي للعودة الطوعية في أيلول "سبتمبر" الماضي، مع الإشارة إلى أنه يتم تنسيق عملية العودة بشكل وثيق مع المفوضية السامية في سوريا لدعم اللاجئين عند وصولهم إلى وجهتهم النهائية.



وفي عام 2025، وصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أكثر من 55 ألف لاجئ لتقديم المساعدة في العودة الطوعية، وعبر قنوات رقمية مختلفة، تلقّى أكثر من نصف مليون شخص معلومات تتعلق بالعودة.



وتتوقع المفوضية أن ينخفض عدد اللاجئين المسجلين في الأردن بحلول نهاية عام 2026 إلى ما يقارب 290 ألف لاجئ، يشكّل السوريون منهم 92 %، بينما تتألف النسبة المتبقية البالغة 8 % من جنسيات أخرى من العراقيين والسودانيين واليمنيين ودول أخرى.



ويقيم معظم اللاجئين خارج المخيمات، حيث لا تتجاوز نسبة المقيمين في مخيمات منظّمة 18 %.

