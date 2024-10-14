18 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي تراوح سعر كيلو البندورة بين 8 و 18 قرشا للكيلو .
وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من البندورة اليوم 321.827 طنا
-
أخبار متعلقة
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالبة رشا الزبيدي
-
وفاة وإصابة بحادث دهس في عمان
-
الملك يلتقي ميقاتي في عمان اليوم
-
السفارة الأميركية في الأردن تفتح برنامج الهجرة - رابط التقديم
-
فاقدين لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات الخميس - أسماء
-
دائرة الأراضي تحذر من شراء وبيع العقارات باتفاقيات خارجية
-
الأجهزة الأمنية تعثر على جثة شاب أربعيني في الكرك