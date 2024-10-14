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18 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   استقر سعر البندورة في السوق المركزي اليوم الاثنين .

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ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي تراوح سعر كيلو البندورة بين 8 و 18 قرشا للكيلو . 

 

وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من البندورة اليوم 321.827 طنا 

 


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