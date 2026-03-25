الأربعاء 2026-03-25 12:01 م

182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي

ة
أرشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 11:26 ص

الوكيل الإخباري- أكدت النقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد البواخر التي وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم السبت الماضي بلغ 182 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع.

وحسب الأرقام التي وفرتها النقابة، وصل لميناء الحاويات 30 باخرة، والميناء الصناعي 19 وميناء الفوسفات 6 وميناء النفط 8 بواخر.


كما وصل لميناء الغاز النفطي المسال 5 وميناء العقبة الجديد 24 وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال باخرتين ومحطة الركاب 78 وميناء السفن السياحية 10 بواخر.


وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب إن ميناء العقبة حتى اليوم لم يتأثر بكل التوترات الجارية بالمنطقة، موضحا ان البواخر التي كانت مجدولة خلال شهر آذار الحالي وصلت في مواعيدها.


وأضاف أن هناك بواخر متوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر ستصل في مواعيدها المحددة، والبالغ عددها 62 باخرة، مؤكدا أن البواخر تصل ميناء العقبة بشكل منتظم وطبيعي.

 
 


و

أخبار محلية الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

ت

تكنولوجيا كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي

٦

ز

ة

أخبار محلية 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي



 






