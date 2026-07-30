184 مليون دينار حوالات دائرة التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية

وأوضح التلهوني أن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت خلال شهر أيار (51662) حوالة، وخلال شهر حزيران (106686) حوالة فيما تم انجاز (93327) حوالة خلال شهر تموز.
وحيث بلغ قيمة المبالغ المدفوعة في شهر أيار (مئة مليون دينار) وفي شهر حزيران (خمسة وأربعون مليون دينار) وفي شهر تموز (ثمانية وثلاثون مليون دينار)، وبقيمة اجمالية بلغت (مئة وأربعة وثمانون مليون دينار).
الأمر الذي يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، ويسهم في تعزيز الثقة بمنظومة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي ثمرة تطوير الإجراءات وأتمته الخدمات وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة وشفافية حيث تم تطوير الإجراءات وهندستها بحيث تم رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية في الحسميات والاقساط الشهرية فوراً مجرد دفعها.
وأضاف التلهوني أن الوزارة كانت قد خصصت بريدا الكترونيا ( EC@ MOG.GOV.JO) لاستقبال الشكاوى والملاحظات في حال تأخر رد المبالغ المدفوعة لمدة تتجاوز ال 48 ساعة حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة (57) ملاحظة تم معالجتها جميعاً وأضاف بأن الوزارة ستبقى تتابع الملاحظات الواردة اليها بهذا الخصوص بشكل دوري.
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