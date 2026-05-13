19 أيار الجاري موعد انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - تواصل الجامعة الأردنية تحضيراتها لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة للعام الجامعي 2025-2026، بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم 19 أيار الجاري موعدا للاقتراع.

واتخذت الجامعة ترتيبات إدارية وتنظيمية تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

ويتنافس الطلبة على 119 مقعدا موزعة على مستوى الكليات والجامعة، إلى جانب مقاعد القوائم النسبية والطالبات والطلبة الدوليين وذوي الإعاقة، في إطار مشاركة طلابية واسعة تعكس الحراك الديمقراطي داخل الحرم الجامعي.