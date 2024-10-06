198 كم /ساعة سرعة مركبة مضبوطة بالأزرق.. و189 على طريق المطار

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام الأحد، إنه تم توزيع كافة الدوريات على الطرق منذ ساعات الصباح الباكر للدلالة والإرشاد بشكل رئيسي وللتعامل الفوري مع أية عوائق ولمتابعة وضبط المخالفات الخطرة المسببة للحوادث .
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