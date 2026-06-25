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199 سباحًا وسباحة يشاركون بالبطولة الصيفية المفتوحة

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 10:59 م

الوكيل الإخباري- انطلقت الخميس، على المسبح الأولمبي في مدينة الحسين للشباب، منافسات البطولة الصيفية المفتوحة الأولى للسباحة للفئات العمرية 2026، والتي ينظمها الاتحاد الأردني للسباحة على مدار أربعة أيام، بمشاركة 199 سباحاً وسباحة يمثلون مختلف الأندية ومراكز السباحة في المملكة.

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ويشارك في البطولة 121 سباحاً و78 سباحة، يتنافسون ضمن الفئات العمرية: 11 سنة، و12 سنة، و13 سنة، و14–15 سنة، و16–18 سنة، و19 سنة فما فوق.


وتُعد هذه البطولة أول بطولة صيفية ينظمها الاتحاد على مسبح أولمبي بطول 50 متراً، في خطوة تعكس حرصه على توفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في رفع المستوى الفني للسباحين وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.


وتشمل المنافسات، سباقات السباحة الحرة، وسباحة الظهر، وسباحة الصدر، وسباحة الفراشة، إلى جانب سباقات التنوع الفردي، وسط مشاركة واسعة تعكس الاهتمام المتزايد برياضة السباحة على مستوى الفئات العمرية.


وتأتي إقامة البطولة ضمن أجندة الاتحاد الأردني للسباحة للموسم الرياضي الحالي، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير قاعدة اللعبة، وصقل المواهب، وتعزيز جاهزية السباحين للمشاركات المحلية والخارجية.

 
 


gnews

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