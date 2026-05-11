2.17 مليار دولار الدخل السياحي للأردن منذ مطلع العام

وفي ضوء ذلك انخفض الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 10.4% ليبلغ 2.17 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 15.3% ليبلغ 2.43 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2025.
وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 19.5%، والجنسية الأميركية (17.1%)، والأوروبية (13.1%)، والعرب (3.3%)، والجنسيات الأخرى (13.2%).
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، حيث سجل شهر نيسان من عام 2026 انخفاضًا نسبته 33.7%، ليصل إلى 103.0 مليون دولار.
وبناء على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 9.5% ليبلغ 1.61 مليار دولار.
