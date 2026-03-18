2.5 مليون دينار دعم حكومي لتعزيز مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الاستراتيجي من السلع

الأربعاء، 18-03-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أن الحكومة صرفت مبلغ 2.5 مليون دينار لصالح المؤسسة، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية وتمكينها من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومنافسة، في مختلف أسواقها، والبالغ عددها 69 سوقًا المنتشرة في جميع محافظات وألوية المملكة.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الدعم يأتي في إطار تعزيز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي في السوق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى ضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

وبين الجراح أن المبلغ سيخصص لزيادة مخزون المؤسسة من عدد من السلع الأساسية؛ مثل الأرز والزيوت النباتية والسكر والطحين واللحوم والأسماك المجمدة والبقوليات والمواد التموينية الأخرى، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأكد أن أسواق المؤسسة تواصل العمل وفق خطة تضمن توفر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تقل في كثير من الأحيان عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك ضمن الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به المؤسسة لخدمة المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم.

وشدد على استمرار المؤسسة في تعزيز مخزونها الاستراتيجي وتقديم العروض والتخفيضات على العديد من السلع الأساسية، بما يحقق التوازن في السوق ويوفر خيارات مناسبة للمواطنين ويخفف أعباء المعيشة عنهم.
 
 


