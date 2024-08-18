2.8 مليون سائح قدموا للمملكة في النصف الأول من العام

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير النصف الأول للعام الجاري للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بمحرك الأردن وجهة عالمية "القطاع السياحي"، أن عدد السياح القادمين للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.79 مليون سائح، في حين بلغ الدخل السياحي للفترة ذاتها 2.33 مليار دينار.



وبحسب التقرير، وصل عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى الربع الأول من العام الجاري إلى 54 ألف عامل، وبلغ عدد القادمين إلى المملكة عبر الطيران منخفض التكاليف والمنتظم 138 ألف راكب قدموا على متن 993 طائرة، كما بلغت مبيعات التذكرة الموحدة 59 ألف تذكرة.



ووفقا للتقرير، فيما يتعلق بتقدم سير العمل بتطوير المواقع الأثرية والسياحية، بلغت نسبة الإنجاز في مشروع جبل القلعة ضمن جزئية توفير الخدمات السياحية الدامجة في المواقع السياحية 55 بالمئة حتى تاريخه، مشيرا الى أن العمل جار على تدقيق أعمال الدراسات والتصاميم بشكلها النهائي، تمهيدا لطرح عطاء التنفيذ حسب الأصول لموقع جرش الأثري.