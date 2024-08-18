2.8 مليون سائح قدموا للمملكة في النصف الأول من العام

وبحسب التقرير، وصل عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى الربع الأول من العام الجاري إلى 54 ألف عامل، وبلغ عدد القادمين إلى المملكة عبر الطيران منخفض التكاليف والمنتظم 138 ألف راكب قدموا على متن 993 طائرة، كما بلغت مبيعات التذكرة الموحدة 59 ألف تذكرة.
ووفقا للتقرير، فيما يتعلق بتقدم سير العمل بتطوير المواقع الأثرية والسياحية، بلغت نسبة الإنجاز في مشروع جبل القلعة ضمن جزئية توفير الخدمات السياحية الدامجة في المواقع السياحية 55 بالمئة حتى تاريخه، مشيرا الى أن العمل جار على تدقيق أعمال الدراسات والتصاميم بشكلها النهائي، تمهيدا لطرح عطاء التنفيذ حسب الأصول لموقع جرش الأثري.
وفيما يخص تحسين ربط الأردن مع الدول المستهدفة، بين التقرير أن عدد الركاب القادمين للمملكة عبر شركات الطيران منخفض التكاليف المتعاقد معها، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 123 ألف راكب تقريبا، قدموا على متن 919 طائرة من 18 وجهة مختلفة.
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