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20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس

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أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري- يتوجه، غدا الخميس، نحو عشرين ألف طالب وطالبة من المشتركين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي.

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وبحسب جدول الامتحان، فإن امتحان يوم غد الخميس سيكون في جلسة واحدة للفروع كافة في 381 مركزا امتحانيا.


وأكدت الوزارة على الطلبة المشتركين، أهمية الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرا، إضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر.


كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.


وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.


وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.


وتؤمن الوزارة بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة من خلال توفير احتياجات المشتركين من مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية، كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة.

 
gnews

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