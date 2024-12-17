20 ألف مستفيد ومستفيدة من مبادرات اجتماعية لشركة صندوق المرأة

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الوكيل الإخباري- نظمت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر خلال عام 2024، عشرات الأنشطة المجتمعية والمبادرات الصحية والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية والفعاليات الوطنية والمشاركة في البازارات والمهرجانات، استفاد منها نحو 20 ألف من مستفيدات ومستفيدي الشركة. اضافة اعلان





وقالت الرئيس التنفيذي لشركة صندوق المرأة مها السعيد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة نفذت 181 مبادرة على مدار عام 2024، استفاد منها نحو 20 ألف من الخدمات الشركة غير المالية المتنوعة.



وأضافت، إن الشركة عقدت على مدار العام، 60 دورة تدريبية، تنوعت مواضيعها ما بين الثقافة المالية، ومحاكاة الأعمال الصغيرة، والتسويق الرقمي ، إلى جانب دورات حرفية مثل صناعة الصابون والكروشيه، والرسم والسباكة استفاد منها أكثر من 5500 مستفيدة ومستفيد.



وقدمت الشركة، بحسب السعيد، 12 منحة جامعية كاملة للطلبة من بنات وأبناء المستفيدات والمستفيدين من خدمات الشركة، موضحة أن المنحة تُغطي رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل، ومصروفا شهريا لتغطية كلف المواصلات والكتب.



وبيّنت، أن الشركة أقامت 20 يومًا طبيًا مجانيًا، شملت تقديم أدوية مجانية لأكثر من 800 مستفيدة ومستفيد إلى جانب عائلاتهم، لافتة إلى أن الشركة وفرت فرصة المشاركة المجانية لنحو 160 مستفيدة ومستفيدا في 21 بازارا ومهرجانا بهدف خلق فرص تسويقية وتشبيكية لهم.