 
الثلاثاء 2024-12-17 03:53 م
 

20 ألف مستفيد ومستفيدة من مبادرات اجتماعية لشركة صندوق المرأة

صندوق المرأة للتمويل الأصغر
صندوق المرأة للتمويل الأصغر
الثلاثاء، 17-12-2024 02:33 م
الوكيل الإخباري-   نظمت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر خلال عام 2024، عشرات الأنشطة المجتمعية والمبادرات الصحية والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية والفعاليات الوطنية والمشاركة في البازارات والمهرجانات، استفاد منها نحو 20 ألف من مستفيدات ومستفيدي الشركة.اضافة اعلان


وقالت الرئيس التنفيذي لشركة صندوق المرأة مها السعيد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة نفذت 181 مبادرة على مدار عام 2024، استفاد منها نحو 20 ألف من الخدمات الشركة غير المالية المتنوعة.

وأضافت، إن الشركة عقدت على مدار العام، 60 دورة تدريبية، تنوعت مواضيعها ما بين الثقافة المالية، ومحاكاة الأعمال الصغيرة، والتسويق الرقمي ، إلى جانب دورات حرفية مثل صناعة الصابون والكروشيه، والرسم والسباكة استفاد منها أكثر من 5500 مستفيدة ومستفيد.

وقدمت الشركة، بحسب السعيد، 12 منحة جامعية كاملة للطلبة من بنات وأبناء المستفيدات والمستفيدين من خدمات الشركة، موضحة أن المنحة تُغطي رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل، ومصروفا شهريا لتغطية كلف المواصلات والكتب.

وبيّنت، أن الشركة أقامت 20 يومًا طبيًا مجانيًا، شملت تقديم أدوية مجانية لأكثر من 800 مستفيدة ومستفيد إلى جانب عائلاتهم، لافتة إلى أن الشركة وفرت فرصة المشاركة المجانية لنحو 160 مستفيدة ومستفيدا في 21 بازارا ومهرجانا بهدف خلق فرص تسويقية وتشبيكية لهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال مصر.. مخطط لحفر 46 بئر بترول

بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس

ا

فن ومشاهير سامر إسماعيل مرشح لجائزة أفضل ممثل تلفزيوني

ا

عربي ودولي رئيس الحكومة السورية الانتقالية يتعهد بإعادة هيكلة وزارة الدفاع

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية "تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

صورة ارشيفية

فلسطين الاحتلال يهدم فلل سياحية في النويعمة بمدينة أريحا

ا

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو في 2025



 




الأكثر مشاهدة