 
السبت 2024-11-23 10:16 ص
 

20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!

كيلو البطاطا المستوردة يصل الى 40 قرشا في السوق المركزي
كيلو البطاطا المستوردة يصل الى 40 قرشا في السوق المركزي
السبت، 23-11-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-  بلغت كميات البطاطا المستوردة الاجمالية في السوق المركزي نحو 20 طناً من لبنان ومصر وتركيا.

وتراوح سعر البطاطا المستوردة في السوق المركزي بين 35 و 40 قرشا للكيلو وفقا للنشرة الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الادني والاعلى لسعر البيع في ساحات السوق .

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وبين مدير السوق المركزي كساب الشخانبة لـ الوكيل الاخباري انه ورد للسوق المركزي الاسبوع الماضي شحنة من البطاطا التركية .

 

وفي سياق متصل ، بلغت الكميات الاجمالية في السوق المركزي من البطاطا محلية الانتاج 461.626 طنًا  ، وتراوح سعرها بين 35 إلى 70 قرشًا للكيلو.

 

 

 
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gnews

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كيلو البطاطا المستوردة يصل الى 40 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية 20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!



 


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