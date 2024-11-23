20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!

الوكيل الإخباري- بلغت كميات البطاطا المستوردة الاجمالية في السوق المركزي نحو 20 طناً من لبنان ومصر وتركيا.



وتراوح سعر البطاطا المستوردة في السوق المركزي بين 35 و 40 قرشا للكيلو وفقا للنشرة الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الادني والاعلى لسعر البيع في ساحات السوق .

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وبين مدير السوق المركزي كساب الشخانبة لـ الوكيل الاخباري انه ورد للسوق المركزي الاسبوع الماضي شحنة من البطاطا التركية .



وفي سياق متصل ، بلغت الكميات الاجمالية في السوق المركزي من البطاطا محلية الانتاج 461.626 طنًا ، وتراوح سعرها بين 35 إلى 70 قرشًا للكيلو.