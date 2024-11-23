20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!

وتراوح سعر البطاطا المستوردة في السوق المركزي بين 35 و 40 قرشا للكيلو وفقا للنشرة الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الادني والاعلى لسعر البيع في ساحات السوق .
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