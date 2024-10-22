20 قرشا إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر كيلو الخيار بنحو 20 قرشاً في السوق المركزي اليوم الثلاثاء .

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ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي وصل سعر الخيار اليوم الى 60 قرشا للكيلو بعد ان بلغ امس 40 قرشا .

وب لغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخيار 163.891 طنا



