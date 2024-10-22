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20 قرشا إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي

كيلو الخيار يصل الى 80 قرشا في السوق المركزي
كيلو الخيار يصل إلى 60 قرشا في السوق المركزي
الثلاثاء، 22-10-2024 12:15 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر  كيلو الخيار  بنحو 20 قرشاً في السوق المركزي اليوم الثلاثاء .

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ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي  وصل سعر الخيار اليوم الى 60 قرشا للكيلو بعد ان بلغ امس 40 قرشا .

 

وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخيار 163.891 طنا 

 


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