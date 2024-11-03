200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد

الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة إربد 200 ألف دينار ضمن موازنته للعام المقبل 2025، لغايات إدامة وتحسين مرافق مدينة الحسن للشباب.

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وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني اليوم الأحد، إن مبادرة المجلس تأتي حرصا على تطوير المنشآت الرياضية داخل مدينة الحسن للشباب لضمان جودتها وتلبيتها لاحتياجات الحركة الرياضية ومرتادي المدينة.