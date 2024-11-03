200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد

وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني اليوم الأحد، إن مبادرة المجلس تأتي حرصا على تطوير المنشآت الرياضية داخل مدينة الحسن للشباب لضمان جودتها وتلبيتها لاحتياجات الحركة الرياضية ومرتادي المدينة.
وأشار إلى ما تشكله مدينة الحسن كمنشأة رياضية وشبابية من أهمية للقطاع الرياضي والشبابي والمجتمع المحلي، حيث تعد إحدى واجهات محافظة إربد الحضارية التي تخدم مختلف الفعاليات الوطنية وأبناء ألوية اربد ما يتطلب إدامة أداء دورها الريادي رياضيا واجتماعيا.
-
أخبار متعلقة
-
الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية
-
الملك يكرم لاعبين أردنيين
-
وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين
-
الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن
-
الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع
-
انقاذ 3 أشخاص علقت مركبتهم قرب سد الملك طلال