200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

البطولة التي انطلقت أمس تهدف إلى اختيار عناصر المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
ويشارك في البطولة 200 لاعب ضمن الفئات العمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 21 سنة، يمثلون أندية ومراكز المصارعة في المملكة ضمن رياضتي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.
-
أخبار متعلقة
-
دعوات لاستثمار المواقع الأثرية بعجلون لتعزيز السياحة المحلية
-
الفنادق تعفي منشآت الجنوب ومأدبا من رسوم الاشتراكات وخصم 50% لباقي المنشآت بالمملكة
-
أطباء مستشفى الأمير فيصل ينقذون حياة طفلة ابتلعت مشبك شعر
-
مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته لـ35 ألف مريض في 2024
-
9 أسرى أردنيين في سجون الاحتلال سيفرج عنهم ضمن صفقة تبادل (أسماء)
-
الترخيص المتنقل للمركبات في لواء بني كنانة غداً الأحد
-
4828 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها