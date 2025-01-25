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200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

صالة قصر الرياضة
صالة قصر الرياضة
السبت، 25-01-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-    يشارك حوالي 200 لاعب في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة التي تقام في صالة قصر الرياضة، بمدينة الحسين للشباب.

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البطولة التي انطلقت أمس تهدف إلى اختيار عناصر المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.


ويشارك في البطولة 200 لاعب ضمن الفئات العمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 21 سنة، يمثلون أندية ومراكز المصارعة في المملكة ضمن رياضتي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

 
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