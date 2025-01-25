200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

الوكيل الإخباري- يشارك حوالي 200 لاعب في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة التي تقام في صالة قصر الرياضة، بمدينة الحسين للشباب.

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البطولة التي انطلقت أمس تهدف إلى اختيار عناصر المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.