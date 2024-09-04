 
الأربعاء 2024-09-04 06:57 م
 

 

200 موافقة لمشاريع أنظمة الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
الأربعاء، 04-09-2024 04:54 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت لجنة الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة 200 موافقة لعدة قطاعات منها القطاع المنزلي والطلبات المقدمة من المصابين العسكريين، وذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية تشكيلات أكاديمية واسعة بالبلقاء التطبيقية - اسماء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية قرارات بشأن جامعات اردنية

اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق في مجال الخدمة والإدارة العامة

غزة

فلسطين 7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

رئيس الوزراء: سعيدون بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة بين الأردن والإمارات

أخبار محلية الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة

العيسوي يعزي 3 عشائر أردنية

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية



 


الأكثر مشاهدة