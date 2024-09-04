200 موافقة لمشاريع أنظمة الطاقة المتجددة

وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.
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