200 موافقة لمشاريع أنظمة الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري- أصدرت لجنة الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة 200 موافقة لعدة قطاعات منها القطاع المنزلي والطلبات المقدمة من المصابين العسكريين، وذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الأربعاء.

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