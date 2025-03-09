200 موظف يشاركون بالأمسية الرمضانية الأولى حول حكومات المستقبل

03:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723226 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك عقد معهد الإدارة العامة أمسية رمضانية افتراضية بعنوان "حكومات المستقبل"، بمشاركة ما يزيد عن 200 موظف وموظفة من القطاع العام. اضافة اعلان





وافتتح الوزير الجلسة بتقديم التهنئة للنساء العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها المعهد لعقد هذه الأمسيات الحوارية خلال الشهر الفضيل.



واستعرض مستشار حكومة عجمان رائد العواملة، تاريخ العالم في تشكيل الحكومات العالمية، وكيفية البحث عن الكفاءات في العمل الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الأعمال للنهوض بها.



وأشار إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق نجاح الحكومات، لافتا إلى المربكات التي سببتها هذه التكنولوجيا؛ بسبب تأثيرها على القوى البشرية والحاجة إليها في ظل وجود الروبوتات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي ستحل محل الأفراد في العمل.



وتحدث العواملة عن مجموعة من التحديات والفرص التي تفرضها التوجهات الكبرى في العالم، وعلاقة التكنولوجيا بالسمات الجديدة للقوى الصاعدة، مشيرا إلى حصص الدول في الاقتصاد العالمي، وسمات الإدارة الحديثة التي ترتكز على النتائج، والمتعامل، والخصخصة، وتمكين الأفراد، وتقليل القيود، والرشاقة.



كما تحدث عن هيكلة دعم حكومات المستقبل، التي تتطلب التكامل والدمج والعمل ضمن شبكة تنسيقية فعالة، وأن تكون سلسلة واحدة قوتها بقوة أضعف حلقة فيها، ومشاركة المعرفة ما بين الجهات الحكومية لتحقيق النجاح.



وأشار العواملة إلى ركائز حكومات المستقبل التي تتمثل في الرشاقة، واستشراف المستقبل، والابتكار، والحوكمة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإشراك المجتمع، والمؤشرات العالمية والوطنية، بالإضافة إلى التشريعات والسياسات الفعالة والمرنة.