20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع

أرشيفية
 
السبت، 02-05-2026 03:55 م

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار مشاريع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، في تلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت السياحي، خلال عطلتي نهاية الأسبوع ويوم العمال، 20680 زائرًا.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم السبت، إن "تلفريك عجلون" سجل، الخميس الماضي، أعلى عدد زوار يومي منذ افتتاحه، بواقع 6865 زائرًا، فيما سجل يوم الجمعة 6441 زائرًا.


وأضافت أن شاطئ البحر الميت السياحي سجل، الخميس، 3574 زائرًا، فيما بلغ عدد زواره، الجمعة، 3800 زائر، ليواصل الموقع استقطاب الزوار كأحد أبرز الوجهات السياحية الساحلية في المملكة، لما يوفره من مرافق متكاملة وخدمات نوعية تلبي احتياجات مختلف الفئات.


وأكدت المجموعة أن هذه الأرقام تعكس نجاح خططها التشغيلية والتنظيمية، إلى جانب الجهود المستمرة لتطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يواكب تطلعات الزوار ويرتقي بتجربتهم السياحية.


وأكدت المجموعة استمرار العمل على تقديم الأفضل، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار بكفاءة عالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية في مختلف مناطق المملكة.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 