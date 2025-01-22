 
الأربعاء 2025-01-22 02:23 م
 

214 ألف مراجع لمستشفى الإيمان في عجلون خلال العام الماضي

مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون
مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون
الأربعاء، 22-01-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون الدكتور محمد بني نصر، إن عدد مراجعي المستشفى خلال العام الماضي بلغ 213 ألفا و566 مراجعا، منهم نحو 121 ألفاً راجعوا العيادات الخارجية، وأكثر من 82 ألفاً قصدوا قسم الإسعاف والطوارئ.اضافة اعلان


وأضاف بني نصر، أن المستشفى أجرى 1618 عملية جراحية العام الماضي، شملت نحو 500 عملية نسائية، و450 عملية جراحة عامة، فيما توزعت باقي العمليات بين تخصصات المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الفم والفكين، العيون والعظام.

وأشار إلى أن أكثر العيادات التي شهدت إقبالاً كانت عيادات الباطنية، بما فيها طب الأسرة وباطني الأعصاب، حيث بلغ عدد مراجعيها نحو 22 ألف مراجع، تلتها عيادة جراحة العظام 18 ألف مراجع.

وأوضح أن قسم الباطنية كان الأكثر استقبالاً لحالات الإدخال، إذ تم إدخال أكثر من ألفي حالة مرضية، إضافة إلى إجراء 931 حالة ولادة داخل المستشفى، نتج عنها ولادة 936 طفلاً.

وبين أن نسبة الإشغال في المستشفى خلال العام الماضي بلغت نحو 27.1 بالمئة.

بترا
 
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