219 وفاة بحوادث دهس في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري- نشرت ادارة السير المركزية فيديو توعوي عن حوادث دهس تسببت بوفيات .

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وقالت ادارة السير بمنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ان عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس من المشاة بلغت 219 حالة وفاة في العام 2023 ، وبما نسبته 36.1%، من مجموع الوفيات الكلي الناجم عن حوادث السير وفقا لما اعلنت ادارة السير .

وذكرت ادارة السير ان من ابرز الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الحوادث المؤلمةعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، والانشغال بمشتتات الانتباه كالهاتف بالنسبة للسائق و عبور المشاة للشارع من غير الأماكن المخصصة، أو عدم أخذهم الحيطة والحذر عند التعامل مع الطريق.