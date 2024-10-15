 
الثلاثاء 2024-10-15 03:52 م
 
 

219 وفاة بحوادث دهس في الأردن العام الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري- نشرت ادارة السير المركزية  فيديو توعوي عن حوادث دهس تسببت بوفيات .

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وقالت ادارة السير  بمنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ان عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس من المشاة  بلغت  219 حالة وفاة في العام 2023 ، وبما نسبته 36.1%، من مجموع الوفيات الكلي الناجم عن حوادث السير وفقا لما اعلنت ادارة السير .

 

وذكرت ادارة السير ان من ابرز الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الحوادث المؤلمةعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، والانشغال بمشتتات الانتباه كالهاتف بالنسبة للسائق  و عبور المشاة للشارع من غير الأماكن المخصصة، أو عدم أخذهم الحيطة والحذر عند التعامل مع الطريق.

 

 

 

 
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