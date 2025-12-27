22 إصابة بحادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في جرش

05:33 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت اليوم السبت، مع حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة بالقرب من مثلث كفر خل. اضافة اعلان





إذ نتج عن الحادث إصابة 22 شخص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

