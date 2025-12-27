22 إصابة بحادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في جرش

إذ نتج عن الحادث إصابة 22 شخص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي
-
"الشؤون السياسية" تنظم ملتقى الشباب والتحديث السياسي في البترا
-
الأمير الحسن يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد
-
مجلس نقابة الصحفيين يتابع ملف التسويات المالية
-
العجارمة: إصلاح التعليم يتمثل بتحسين جودة التدريس وتعزيز رأس المال البشري
-
اعلان صادر عن إدارة الترخيص والسواقين
-
بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا
-
13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"