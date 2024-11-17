22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!

الوكيل الإخباري- ورد إلى السوق المركزي 22.847 طنًا من الموز الأجنبي المستورد من الإكوادور.

اضافة اعلان



ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو، تراوح سعر كيلو الموز الأجنبي المستورد من الإكوادور بين دينار ، ودينار وعشرين قرشًا اليوم الأحد.



بينما تراوح سعر الموز البلدي في السوق المركزي اليوم بين 40 و65 قرشًا للكيلو، ووصلت الكميات الواردة منه إلى السوق نحو 271.0403 طنًا.