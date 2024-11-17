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22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 17-11-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   ورد إلى السوق المركزي 22.847 طنًا من الموز الأجنبي المستورد من الإكوادور.

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ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو، تراوح سعر كيلو الموز الأجنبي المستورد من الإكوادور بين دينار ،  ودينار وعشرين قرشًا اليوم الأحد.


بينما تراوح سعر الموز البلدي في السوق المركزي اليوم بين 40 و65 قرشًا للكيلو، ووصلت الكميات الواردة منه إلى السوق نحو 271.0403 طنًا.

 


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