السبت 2026-04-11 11:37 م

2264 زائرا للبترا خلال عطلة نهاية الاسبوع

السبت، 11-04-2026 07:40 م

الوكيل الإخباري-    سجلت محمية البترا الاثرية نشاطا ملحوظا في الحركة السياحية خلال عطلة نهاية الاسبوع، حيث بلغ عدد الزوار يومي الجمعة والسبت 2264 زائرا من مختلف الجنسيات.

وبحسب الاحصائيات الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، استقبلت المحمية يوم الجمعة 1327 زائرا، توزعوا بواقع 176 اجنبيا، و601 ضمن برنامج "اردننا جنة"، و25 زائرا عربيا، و 396 اردنيا، و128 مقيما.
فيما بلغ عدد الزوار يوم السبت 937، منهم 429 اجنبيا، و265 ضمن برنامج "اردننا جنة"، و25 عربيا، و172 اردنيا، و45 مقيما.

 
 


