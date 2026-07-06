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%23.6 ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام

معبر جابر الحدودي مع سوريا
معبر جابر الحدودي مع سوريا
 
الإثنين، 06-07-2026 12:24 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.6%، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وفق وزارة النقل.اضافة اعلان


وبحسب بيانات وزارة النقل، فقد بلغ إجمالي حركة الشحن 9,440,943 طنا في الربع الأول من العام الحالي فيما بلغ 7,640,864 طنا في الربع الأول من 2025.

وأوضحت البيانات، أن حجم البضائع المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 14.2% ليبلغ 4,888,949 طنا مقارنة مع 4,282,593 طنا في 2025، بينما ارتفع حجم البضائع المصدرة بنسبة 35.5%، ليبلغ4,551,994 طنا خلال الربع الأول من 2026 مقارنة مع 3,358,271 طنا في الربع الأول من العام الماضي.

أما عن حركة المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية فقد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 19.6% ليبلغ 2953768 مسافرا في الربع الأول من 2026 مقارنة مع 2469461 مسافرا في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب البيانات فقد ارتفعت حركة الشاحنات الداخلة والخارجة عبر كافة المراكز الحدودية بنسبة 11.9%، إذ بلغ عدد الشاحنات في الربع الأول من العام الحالي 318,537 شاحنة مقارنة مع 284,575 شاحنة في نفس الفترة من العام الماضي.

وعن أسطول وسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي)، فقد ارتفع عددها بنسبة 0.14% خلال الربع الأول من 2026 ليبلغ 41724 مركبة مقارنة مع 41667 مركبة خلال الربع الأول من العام الماضي.
 
 


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