233 مليون دولار عجز مفوضية اللاجئين في الأردن

11:31 ص

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الوكيل الإخباري- حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 40% من متطلباتها المالية لنهاية أيلول للسنة المالية 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية شهر آب الماضي. اضافة اعلان





المفوضية حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 60% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار، وفق تقرير للمفوضية.



وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.



وقالت المفوضية في بيان، إنه سيتم إرجاع قيمة المساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفا خارج المخيمات إلى المبلغ الذي كانت عليه قبل التخفيض الأخير، وكان بنسبة 25%.



وأكدت أن هذا القرار ينطبق على اللاجئين خارج المخيمات الذين يتلقون المساعدة حتى نهاية عام 2024، موضحة أن هذه الزيادة سارية اعتبارا من شهر تموز الماضي، وسيتم دفعها اعتبارا من آب الحالي.



وأوضحت المفوضية، أن قيمة المساعدات النقدية الأساسية التي تقدمها لأفقر اللاجئين في المجتمعات تعطى حسب حجم الأسرة، موضحة أن المساعدات تتراوح بين 80 دينارا (فرد واحد) و155 دينارا (أكبر الأسر) شهريا.



ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الممولة لخطة استجابة المفوضية في الأردن بتمويل بلغ 64.5 مليون دولار، تلاها المملكة المتحدة وشمالي إيرلندا بقيمة 15.2 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.2 ملايين دولار، وهولندا بقيمة 4.1 ملايين دولار، وفرنسا والاتحاد الأوروبي وكوريا بقيمة 2.1 مليون دولار لكل منهم.



وأشارت إلى أن المساعدات تشمل اللاجئين من مختلف الجنسيات، وليس فقط السوريين، ويعتمد شمول اللاجئين في المساعدات النقدية على معايير معينة حسب تقييم حالات الضعف، فيما يستثنى من المساعدات اللاجئون الفلسطينيون الذي يقعون تحت مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وتوقعت المفوضية أن ينخفض تمويل الجهات المانحة في عام 2025، مشدّدة على أنها تواصل جهودها لجمع التمويل، في وقت لا تستطيع فيه ضمان مستويات ووضع المساعدة لعام 2025 في هذا الوقت.