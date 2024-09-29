235 % زيادة الحوادث السيبرانية في النصف الأول

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات التحول الرقمي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتزايد الاعتماد على الإنترنت والرقمنة في كل جوانب الحياة، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني زيادة الهجمات السيبرانية وخصوصا على المؤسسات الرسمية في المملكة بنسبة كبيرة بلغت 235 %.

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