 
الخميس 2024-12-05 03:12 م
 

2387 مركبة كهربائية استكملت إجراءات التخليص منذ بدء تخفيض الضريبة عليها

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
الخميس، 05-12-2024 02:45 م
الوكيل الإخباري-    قال مدير جمرك المنطقة الحرة، العقيد جمارك ركاد العيسى، إن عدد المركبات الكهربائية التي أتمت إجراءات الجمرك بالكامل، وصل إلى 2387 مركبة، منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50%.اضافة اعلان


وأوضح العيسى أن عدد البيانات المسجلة لغايات استكمال الإجراءات الجمركية، بلغ 3648 بيانا، مشيرا إلى الحركة النشطة التي يشهدها جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين والتجار لغايات التخليص على المركبات الكهربائية.

وأكد  استمرار تمديد ساعات العمل في الجمرك، وحتى آخر معاملة يوميا، بعد تعزيز الكوادر وتهيئة كافة الاحتياجات التي تلبي الإقبال الكبير، ضمن خطة الطوارئ المشتركة مع الجهات المعنية بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية .
 
gnews

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