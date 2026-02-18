24 تقاطعًا رئيسيًا في عمّان تحت صيانة الأمانة لتعزيز السلامة المرورية - أسماء

12:42 م

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمّان الكبرى بصيانة عدد من الأنفاق والجسور في مواقع متفرقة ضمن 24 تقاطعًا مرورياً موزعة على عدة محاور رئيسية داخل حدود العاصمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية والمشهد الحضري للمدينة.





وأوضحت الأمانة أن تنفيذ أعمال الصيانة يأتي ضمن عطاء مخصص بلغت قيمة العقد الأساسية فيه (349,200) دينار، إضافة إلى بند احتياطي بقيمة (20,000) دينار، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 180 يومًا تقويميًا.



ويتضمن المشروع أعمال صيانة إنشائية ووقائية متكاملة، تشمل صيانة الجدران والأسقف للأنفاق والجسور، واستبدال الدرابزينات المتضررة، وتعويض الجُبّات الخرسانية المفقودة، وصيانة فواصل التمدد، إلى جانب أعمال التنظيف بالقذف الرملي والمائي، ودهان الأسطح الخرسانية والمعدنية وفق أفضل الممارسات والمواصفات الهندسية، وبما يضمن إطالة العمر الافتراضي للأصول وتحسين المظهر الحضري للتقاطعات.



وتوزعت مواقع العمل على محاور رئيسية في مدينة عمّان، من بينها: شارع الجيش، شارع المدينة المنورة، شارع الأردن، الحزام الدائري، شارع القدس، شارع وصفي التل، شارع الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى مواقع متفرقة تشمل أنفاقًا وجسورًا حيوية تشهد كثافة مرورية عالية.



وأكدت الأمانة أن المشروع ينسجم مع غايتها الاستراتيجية المتمثلة في إنشاء منظومة طرق عصرية ومنظمة وآمنة، ويهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والتقاطعات وإدامتها، وتعزيز السلامة العامة وتحسين تجربة مستخدمي الطريق.



كما أوضحت أنه سيتم تنفيذ أعمال إضافية عند الحاجة ضمن مخصصات البند الاحتياطي، وبحسب أولويات السلامة ومتطلبات الواقع المروري أثناء فترة التنفيذ.

