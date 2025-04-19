24.3 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتقليل فاقد المياه في الأردن

الوكيل الإخباري- وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على قرض جديد بقيمة 24.3 مليون يورو لتمويل إضافي لمشروع يهدف إلى تقليل فاقد المياه، وزيادة إمدادات مياه الشرب.

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ووفق بيانات للبنك، فإن إجمالي التمويل ارتفع إلى 94.5 مليون يورو، ليضاف التمويل الجديد لتمويل سابق للمشروع بلغت قيمته 70.2 مليون يورو منذ توقيعه بنهاية 2021.