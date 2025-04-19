24.3 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتقليل فاقد المياه في الأردن

ووفق بيانات للبنك، فإن إجمالي التمويل ارتفع إلى 94.5 مليون يورو، ليضاف التمويل الجديد لتمويل سابق للمشروع بلغت قيمته 70.2 مليون يورو منذ توقيعه بنهاية 2021.
ويهدف المشروع إلى تقليل فاقد المياه في القطاع الزراعي، وزيادة إمدادات مياه الشرب، بما في ذلك في عمّان وإربد، والتخفيف من حدة نقص المياه الذي يعيق الزراعة في وادي الأردن.
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