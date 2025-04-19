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24.3 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتقليل فاقد المياه في الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 19-04-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري-   وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على قرض جديد بقيمة 24.3 مليون يورو لتمويل إضافي لمشروع يهدف إلى تقليل فاقد المياه، وزيادة إمدادات مياه الشرب.

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ووفق بيانات للبنك،  فإن إجمالي التمويل ارتفع إلى 94.5 مليون يورو، ليضاف التمويل الجديد لتمويل سابق للمشروع بلغت قيمته 70.2 مليون يورو منذ توقيعه بنهاية 2021.


ويهدف المشروع إلى تقليل فاقد المياه في القطاع الزراعي، وزيادة إمدادات مياه الشرب، بما في ذلك في عمّان وإربد، والتخفيف من حدة نقص المياه الذي يعيق الزراعة في وادي الأردن.

 
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