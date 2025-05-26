25 مليون دينار لتحسين خدمات المياه في الطفيلة

وأوضح حسان أن الحكومة ستبدأ بإطلاق مشاريع استثمارية كبرى هذا العام تمتد لأربع سنوات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والإسكان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما لفت إلى الجهود المبذولة لتحسين التزويد المائي في الطفيلة، بتكلفة تقارب 25 مليون دينار، واستثمار الإمكانات السياحية في المحافظة لتصبح مقصدًا محليًا وعالميًا.
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