250 مهندسا يؤدون القسم القانوني

الوكيل الإخباري- أدى 250 مهندسا ومهندسة اليوم السبت، القسم القانوني بحضور نقيب المهندسين عبدالله غوشة، وعضو مجلس النقابة محمد الحباشنة.

ودعا غوشة المهندسين الجدد إلى المشاركة الفاعلة في العمل النقابي والاستفادة من الخدمات التي توفرها النقابة، خاصة ما يتعلق ببرامج التأمين الصحي التي تقدم تسهيلات عديدة وبأسعار رمزية للمهندسين الشباب، إضافة إلى الاشتراك في صناديق النقابة كالتكافل الاجتماعي والتأمين الاجتماعي التي تعود بالنفع على المهندسين.



واكد أن النقابة تضع حديثي التخرج في صدارة أولوياتها، من خلال منظومة التدريب، وبناء مسارات مهنية تتيح لهم اكتساب خبرة عملية تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة.