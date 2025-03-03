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2578 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،2578طنا، منها 1958طن خضار، و424 طن فواكه، و 195طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25قرشا ، والبصل الناشف بين 15و20قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 6و 15قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 75و 110قروش، والزهرة بين 25و 50قرشا، والليمون بين 20و 40قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.
 
gnews

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