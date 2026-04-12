2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2592 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 440 طنا، والورقيات 235 طنا.





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 40-60، البندورة 20- 45 قرشا، الثوم الأخضر 50-80 قرشا، الجزر 20- 35 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 40- 65 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 100 - 170 قرشا، الملفوف 13- 25 قرشا، الملوخية 40- 60 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.







