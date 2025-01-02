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2595 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 11:08 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس ، 2595 طنا، 1653طن خضار و 764 طن فواكه و 177 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار أصناف الخضار والفواكه كما جاءت في النشرة التي أعلن عنها السوق المركزي اليوم الخميس:


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