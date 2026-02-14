السبت 2026-02-14 10:21 ص

2598 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
 
السبت، 14-02-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 2598 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 937 طنا والورقيات 319 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخيار 20 - 35 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 30 - 50 قرشا، الليمون 35 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
 
 


