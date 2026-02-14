2598 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخيار 20 - 35 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 30 - 50 قرشا، الليمون 35 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
