26 مدربة تشارك في ورشة عمل مدربات الواعدات

وتتواصل ورشات العمل، التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي وتستمر حتى السبت المقبل، على أن تختتم باختيار 16 مشاركة، تمهيدا لإعادة تدشين مراكز الأمير علي للواعدات، بهدف إعداد قاعدة فنية مؤهلة قادرة على دعم الأندية ورفد المنتخبات الوطنية مستقبلا.
وتشتمل محاور ورشات العمل التي يشرف عليها محاضرين مختصين من الاتحاد النرويجي، عدة موضوعات تدريبية أبرزها، تدريب الأطفال وتدريب الشباب والواعدات، وتنظيم الوحدة التدريبية، إلى جانب تصميم وإدارة الأنشطة داخل الحصة التدريبية، مع التركيز على الجانبين النظري والعملي لضمان التطبيق الأمثل للمفاهيم الفنية الحديثة.
وتهدف ورشات العمل إلى تطوير قدرات المدربات ورفع كفاءتهن الفنية، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسة وتأسيس مراكز متخصصة لتطوير اللاعبات في مختلف الفئات العمرية.
وشهدت ورشات العمل مشاركة 26 مدربة: داليا العتوم، لانا شحاتيت، سارة الذيبة، فرح يحيى، آيات معتوق، رزان الزاغة، إيناس السويلمين، ميس الشيخ، راما الفقهاء، رنا عبد الفتاح، هيا القطامي، نور عبابنة، دنيا زياد، نوران ارشيدات، لجين العليدي، لارا عويس، دانيا البنا، سحر الزواهرة، جود الهنداوي، نور الخطيب، لجين عبدالحي، نور العويدات، منى الضمور، دعاء الشمايلة، إيمان مصبحين ورانيا نوباني.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظيره النرويجي، بما يعزز تبادل الخبرات الفنية ويدعم مسيرة تطوير كرة القدم النسوية في المملكة.
