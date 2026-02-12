26 مدربة تشارك في ورشة عمل مدربات الواعدات

الوكيل الإخباري- تشارك 26 مدربة، في ورشة عمل تدريب مدربات الواعدات والتي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة القدم بالشراكة مع الاتحاد النرويجي، ضمن جهود الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية والفئات العمرية بهدف الارتقاء بكرة القدم النسوية الأردنية.

اضافة اعلان



وتتواصل ورشات العمل، التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي وتستمر حتى السبت المقبل، على أن تختتم باختيار 16 مشاركة، تمهيدا لإعادة تدشين مراكز الأمير علي للواعدات، بهدف إعداد قاعدة فنية مؤهلة قادرة على دعم الأندية ورفد المنتخبات الوطنية مستقبلا.



وتشتمل محاور ورشات العمل التي يشرف عليها محاضرين مختصين من الاتحاد النرويجي، عدة موضوعات تدريبية أبرزها، تدريب الأطفال وتدريب الشباب والواعدات، وتنظيم الوحدة التدريبية، إلى جانب تصميم وإدارة الأنشطة داخل الحصة التدريبية، مع التركيز على الجانبين النظري والعملي لضمان التطبيق الأمثل للمفاهيم الفنية الحديثة.



وتهدف ورشات العمل إلى تطوير قدرات المدربات ورفع كفاءتهن الفنية، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسة وتأسيس مراكز متخصصة لتطوير اللاعبات في مختلف الفئات العمرية.



وشهدت ورشات العمل مشاركة 26 مدربة: داليا العتوم، لانا شحاتيت، سارة الذيبة، فرح يحيى، آيات معتوق، رزان الزاغة، إيناس السويلمين، ميس الشيخ، راما الفقهاء، رنا عبد الفتاح، هيا القطامي، نور عبابنة، دنيا زياد، نوران ارشيدات، لجين العليدي، لارا عويس، دانيا البنا، سحر الزواهرة، جود الهنداوي، نور الخطيب، لجين عبدالحي، نور العويدات، منى الضمور، دعاء الشمايلة، إيمان مصبحين ورانيا نوباني.