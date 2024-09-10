267 ألف مقترع يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية (تحديث مستمر)

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الناخبين في الانتخابات النيابية الذين أدلوا بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع في الساعة السابعة صباحا نحو 267 ألف ناخبا وناخبة، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.

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وأشارت الأرقام التي تصدر بشكل لحظي في المركز الإعلامي للانتخابات، إلى أن أعداد الناخبين الذكور الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن تجاوز 165ألفا، في حين بلغ عدد المقترعات نحو 102ألف ناخبة.