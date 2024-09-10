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267 ألف مقترع يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية (تحديث مستمر)

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 10-09-2024 08:28 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ عدد الناخبين في الانتخابات النيابية الذين أدلوا بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع في الساعة السابعة صباحا  نحو 267 ألف ناخبا وناخبة، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.

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وأشارت الأرقام التي تصدر بشكل لحظي في المركز الإعلامي للانتخابات، إلى أن أعداد الناخبين الذكور الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن تجاوز 165ألفا، في حين بلغ عدد المقترعات نحو 102ألف ناخبة.

  

وكانت افتتحت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً دون أي تمديد لساعات الاقتراع.

 

 

 
gnews

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