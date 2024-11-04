 
الإثنين 2024-11-04 11:40 ص
 

%28 ارتفاع شكاوى المستهلكين الواردة لوزارة الصناعة في 10 أشهر

ا
أرشيفية
الإثنين، 04-11-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال عشرة أشهر من العام الحالي، بنسبة 28 بالمئة، عن نفس الفترة من العام 2023، لتبلغ 869 شكوى، مقارنة مع 679 شكوى.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة على الشراء الإلكتروني منذ أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي 169 شكوى، وبنسبة 19 بالمئة من إجمالي الشكاوى، مقارنة مع 139 شكوى، وبنسبة 20 بالمئة من إجمالي الشكاوى الواردة في نفس الفترة من 2023.


وبلغ عدد الشكاوى المغلقة 679 شكوى من إجمالي الشكاوى، وبنسبة 89 بالمئة، مقارنة مع نسبة مقاربة في نفس الفترة من 2023، إذ بلغت 90 بالمئة، وبعدد 613 من إجمالي الشكاوى.


وبلغ عدد الإخطارات التي وجهتها الوزارة في عشرة أشهر، والخاصة بقضايا المستهلك، 66 إخطاراً مقارنة مع 44 في نفس الفترة من 2023، فيما بلغ عدد المخالفات 33 مخالفة، مقارنة مع 19 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير السعودي

من موقع الحادث

عربي ودولي فيديو وصور .. مقتل 23 شخص وإصابة 15 بانقلاب حافلة في واد سحيق بالهند

تعبيرية

فلسطين الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني تواليا

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية

ا

أخبار محلية إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

ترامب وماسك

عربي ودولي "إذا فاز ترامب".. ماسك قد يصبح وسيطا بين الولايات المتحدة والصين

ا

أخبار محلية %28 ارتفاع شكاوى المستهلكين الواردة لوزارة الصناعة في 10 أشهر

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات



 


الأكثر مشاهدة